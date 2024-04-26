Масалитин – о ситуации с отравлением игроков «Сочи»: «По-настоящему гостеприимные хозяева могли бы пойти навстречу»

​Валерий Масалитин, бывший футболист ЦСКА, поделился своим мнением о ситуации вокруг матча между «Ахматом» и «Сочи».

Напомним, встреча прошла в Грозном 25 апреля и завершилась победой команды Магомеда Адиева со счётом 1:0.

Перед началом матча наставник сочинской команды Роберт Морено заявил, что 14 футболистов «Сочи» отправились. Испанец выразил недоумение, как в РПЛ могут происходить такие вещи. В «Ахмате» же позже опровергли обвинения испанского специалиста.

- Буква закона на стороне «Ахмата». Но по-настоящему гостеприимные хозяева могли бы пойти навстречу «Сочи», забить тревогу. И матч бы перенесли. Как можно играть с командой, у которой футболисты находятся в таком состоянии? – цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

«Сочи» с 19 баллами в активе идёт на последней строчке в таблице, «Ахмат», у которого 26 очков, занимает 12 место.