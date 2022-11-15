Тихонов прокомментировал пропуск Сафоновым и Зиньковским игры сборной России

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Тихонов высказался о пропуске ближайшего матча с Таджикистаном несколькими игроками.

Напомним, что сегодня стало известно о небольшом повреждении Матвея Сафонова, а также о простуде Антона Зиньковского.

«Сейчас вообще нет никаких потерь для сборной. Если не Зиньковский, значит, другие футболисты сыграют. Сафонов? Есть другие вратари. У нас же товарищеские матчи. Там можно посмотреть всех футболистов», – сказал Тихонов в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в воротах национальной в ближайшей встрече может играть любой из вызванных на сбор голкиперов.

Встреча России с Таджикистаном состоится 17 ноября в Душанбе.