Карпукас рассказал, как Карпин готовил сборную России к игре с Таджикистаном

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

По мнению 20-летнего футболиста, такие встречи нашей национальной команде сейчас необходимы, так как попадание в сборную стимулирует игроков. Также Карпукас рассказал, как россияне готовились к предстоящему матчу с Таджикистаном, который состоится уже сегодня, 17 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

«Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана. Без особо каких-либо комментариев. Акцентов на схему и игру не было, просто посмотрели, как они двигаются. Сборная России должна играть от себя, не отталкиваясь от других команд», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

Напомним, что после игры с Таджикистаном сборной России предстоит встретится с Узбекистаном. Этот матч состоится 20 ноября в Ташкенте. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.