Песьяков подробно описал эпизод с травмой

Голкипер российской национальной команды Сергей Песьяков вспомнил эпизод с полученной травмой во время недавнего матча против Таджикистана.

«Подвернул ногу 2-3 раза в одном эпизоде. В первом моменте подвернул ногу, потом кость немного вылезла из голеностопа и я еще раз наступил на ногу — неприятный момент. Жуткой боли не было, был хруст. Как палец хрустит, но чуть побольнее», — заявил вратарь, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Также Песьяков отметил, что надеется выступить в футболке «Ростова» в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» 27 ноября, подтвердив пропуск игры с «Оренбургом», который пройдёт уже через два дня.

Напомним, что в нулевом по счету поединке против Таджикистана Валерию Карпину пришлось использовать трёх голкиперов из-за травм Александра Селихова и Сергея Песьякова.