Глушаков: «Думаю, Россия должна считаться фаворитом в матче с Таджикистаном»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с Таджикистаном.
«Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом», — заявил Глушаков «Чемпионату».
Футболист считает, что такие матчи нужны для проверки своих сил, необходимо посмотреть, на что способна команда.
Напомним, контрольная игра между сборными России и Таджикистана состоится сегодня, 17 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. А уже 20 ноября наша национальная команда сыграет с Узбекистаном.
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