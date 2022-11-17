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Глушаков: «Думаю, Россия должна считаться фаворитом в матче с Таджикистаном»

17 Ноября 2022 • 15:04 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 2 ч. 26 мин.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с Таджикистаном.

«Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом», — заявил Глушаков «Чемпионату».

Футболист считает, что такие матчи нужны для проверки своих сил, необходимо посмотреть, на что способна команда.

Напомним, контрольная игра между сборными России и Таджикистана состоится сегодня, 17 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. А уже 20 ноября наша национальная команда сыграет с Узбекистаном.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сборная России Денис Глушаков сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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