Вартапетов – о Карпине: «Он готов работать день и ночь»

Врач сборной России Михаил Вартапетов высказал своё мнение о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

Специалист назвал три главных качества наставника сборной, ими оказались «фанатичная работоспособность», «целеустремленность» и навыки психологии.

«Он готов работать день и ночь. Если хочешь зайти к нему с каким-то вопросом или просто что-то обсудить за пятиминутной беседой, лучше договориться о времени заранее», - цитирует Вартапетова «Матч ТВ».

Специалист связывает данную рекомендацию с тем, что Валерий Карпин никогда не бывает без дела. Кроме того, Вартапетов отметил, что тренер сборной всегда, везде и во всём стремится добиваться победы. Также врач национальной команды добавил, что Карпин способен найти индивидуальный подход к каждому футболисту.