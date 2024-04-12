Глава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2030 пройдёт в шести странах

Чемпионат мира по футболу 2030 года состоится в год столетия первого турнира, поэтому ФИФА стремился придумать нечто особенное, готовясь отметить эту дату. Такое заявление сделал глава федерации Джанни Инфантино, объяснив, почему мировое первенство пройдёт сразу в шести странах.

Кроме того, итальянец верит, что именно этот чемпионат действительно сможет объединить весь мир, сообщает пресс-служба ФИФА.

Напомним, последний турнир прошёл в Катаре и стал первым в истории футбола, который состоялся в арабской стране. Чемпионат 2026 года пройдёт в Мексике, США и Канаде.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.