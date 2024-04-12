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Чемпионат мира 2026

Глава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2030 пройдёт в шести странах

12 Апреля 2024 • 09:10 Комментировать

Чемпионат мира по футболу 2030 года состоится в год столетия первого турнира, поэтому ФИФА стремился придумать нечто особенное, готовясь отметить эту дату. Такое заявление сделал глава федерации Джанни Инфантино, объяснив, почему мировое первенство пройдёт сразу в шести странах.

Кроме того, итальянец верит, что именно этот чемпионат действительно сможет объединить весь мир, сообщает пресс-служба ФИФА.

Напомним, последний турнир прошёл в Катаре и стал первым в истории футбола, который состоялся в арабской стране. Чемпионат 2026 года пройдёт в Мексике, США и Канаде.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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ФИФА Джанни Инфантино чм-2030 ещё теги
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Сегодня, 12 Апреля
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