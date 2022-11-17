Не менее 15 тысяч зрителей посетят матч между сборными Таджикистана и России

Сборная России готовится провести в Душанбе матч с таджикской национальной командой, встреча вызвала большой ажиотаж в столице Таджикистана. Как сообщает Федерация футбола этой горной страны, на матче ожидается присутствие не менее 15 тысяч зрителей, что, безусловно, является аншлагом для Душанбе.

- Продано 15 тысяч билетов, - сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на Федерацию.

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России пройдет в Душанбе, таджикской столице. Следить за его событиями можно будет в формате нашей прямой трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт, начиная с 18 часов по московскому времени.