Хаджи: «Матч с Таджикистаном - это пародия»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал итоги встречи. Он считает, что увиденное больше напоминало пародию, нежели футбол.

- Честно говоря, тяжело все это было смотреть. Это просто какая‑то пародия на футбол. Как это еще по‑другому назвать? Для чего вообще сейчас была нужна эта игра? Не понимаю, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.