Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Колосков — о матче между сборными России и Таджикистана: «Самое главное, что эта игра состоялась»

17 Ноября 2022 • 21:35 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался после матча между сборными России и Таджикистаном. Товарищеская встреча между командами завершилась нулевой ничьей. Функционер считает, что с точки зрения игры ничего страшного не произошло.

«Самое главное, что этот матч состоялся. Товарищеские игры с Таджикистаном и Узбекистаном — в первую очередь доказательство того, что Россия не отстранена от мирового футбола», — цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, не стоит оценивать качество игры нашей сборной по матчу с Таджикистаном, ведь это просто тренировочная игра.

Следующую встречу сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана, стартовый свисток запланирован на 15:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Узбекистана сборная Таджикистана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
22:03 · Чемпионат мира 2026
Мостовой - о матче с Таджикистаном: «Честно сказать, я думал наши сумеют победить — 1:0 или 2:0, так что результату удивлен»
22:02 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: «Встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее»
21:53 · Чемпионат мира 2026
Колыванов: Когда футболистам дают шанс играть за сборную России, они должны умирать на футбольном поле
21:53 · Чемпионат мира 2026
Губерниев – о матче с Таджикистаном: «Игра неважная, сыграли плохо»
21:47 · Чемпионат мира 2026
Сенников — о сборной России: «Всё очень грустно»
21:35 · Чемпионат мира 2026
Колосков — о матче между сборными России и Таджикистана: «Самое главное, что эта игра состоялась»
21:23 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили признался, что не удивлён результату матча Таджикистан - Россия
21:15 · Чемпионат мира 2026
Португалия - Нигерия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:56 · Чемпионат мира 2026
Хаджи – о матче с Таджикистаном: «Тяжело всё это было смотреть»
20:54 · Чемпионат мира 2026
Сборная Испании забила три мяча соперникам из Иордании
20:52 · Чемпионат мира 2026
Поздний автогол позволил сборной Беларуси обыграть сирийцев
20:47 · Чемпионат мира 2026
Павлюченко – о матче с Узбекистаном: «Соперник будет совсем другой - намного сильнее»
20:40 · Чемпионат мира 2026
Павлюченко: «Подстроились под игру сборной Таджикистана»
20:29 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Конечно, будут критиковать сборную, естественно»
20:28 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Результат справедливый, игра абсолютно не равная»
Все новости
Рекомендуем