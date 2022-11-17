Колосков — о матче между сборными России и Таджикистана: «Самое главное, что эта игра состоялась»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался после матча между сборными России и Таджикистаном. Товарищеская встреча между командами завершилась нулевой ничьей. Функционер считает, что с точки зрения игры ничего страшного не произошло.

«Самое главное, что этот матч состоялся. Товарищеские игры с Таджикистаном и Узбекистаном — в первую очередь доказательство того, что Россия не отстранена от мирового футбола», — цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, не стоит оценивать качество игры нашей сборной по матчу с Таджикистаном, ведь это просто тренировочная игра.

Следующую встречу сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана, стартовый свисток запланирован на 15:00 по мск.