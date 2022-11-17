Мостовой - о матче с Таджикистаном: «Честно сказать, я думал наши сумеют победить — 1:0 или 2:0, так что результату удивлен»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что он думает о результате товарищеского матча с Таджикистаном. Встреча между сборными России и Таджикистана завершилась безголевой ничьей.

«Я матч-то не смотрел. Честно сказать, я думал наши сумеют победить — 1:0 или 2:0. Так что результату удивлен, конечно. Стоит ли после этой ничьи волосы на голове рвать? Нет, конечно», — цитирует бывшего футболиста сборной России «КП Спорт».

Эксперт не считает, что в преддверии чемпионата мира товарищеский матч может быть интересен зрителю.

Следующий матч сборная России проведёт 20 ноября. Соперником национальной команды станет сборная Узбекистана.