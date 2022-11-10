Сёмин: Сборная России должна играть товарищеские матчи

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России.

«На мой взгляд, нашей сборной необходимы товарищеские матчи. Это оптимальный вариант, чтобы находиться в нужной форме. Конечно, я буду смотреть эти игры, должно быть интересно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Таджикистан и Узбекистан являются хорошими соперниками, нужно пользоваться возможностями проведения матчей.

Напомним, встреча с Таджикистаном состоится 17 ноября, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени, а с Узбекистаном матч пройдет 20 ноября.