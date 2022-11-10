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Сёмин: Сборная России должна играть товарищеские матчи

10 Ноября 2022 • 20:56 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 30.00 X 8.50 2 1.11
17.11 18:00

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России.

«На мой взгляд, нашей сборной необходимы товарищеские матчи. Это оптимальный вариант, чтобы находиться в нужной форме. Конечно, я буду смотреть эти игры, должно быть интересно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Таджикистан и Узбекистан являются хорошими соперниками, нужно пользоваться возможностями проведения матчей.

Напомним, встреча с Таджикистаном состоится 17 ноября, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени, а с Узбекистаном матч пройдет 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Узбекистана сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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