Хомуха: «Большого интереса к товарищеским матчам сборной России нет»

Бывший наставник молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Большого интереса к товарищеским матчам сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном нет. Если представится возможность, то, конечно, посмотрю», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут спарринги в Душанбе и Ташкенте 17 и 20 ноября соответственно. Матчи санкционированы ФИФА, поэтому Россия имеет шанс получить баллы в мировой рейтинг. В сентябре была сыграна первая игра в 2022 году против Киргизии.

