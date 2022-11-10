1000 российских болельщиков смогут посетить игру сборной России с Узбекистаном

Товарищеский матч сборной России с командой Узбекистана смогут посетить 1000 российских болельщиков.

«Гостевая квота на матч Узбекистан – Россия составит 1000 билетов. О старте продаж будет объявлено дополнительно на сайте РФС и в социальных сетях сборной России», — приводит слова пресс-службы коммуникаций РФС Metaratings.

Матч Узбекистан — Россия состоится 20 ноября в Ташкенте. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Свою последнюю на сегодняшний день игру команда Валерия Карпина провела 24 сентября против сборной Кыргызстана (2:1). Напомним, что 17 ноября россияне также встретятся с Таджикистаном в Душанбе.