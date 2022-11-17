Булыкин: «Команда нас не порадовала, хотелось бы увидеть голы, победу»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу матча Таджикистан – Россия (0:0).

Специалист считает, что за данным поединком наблюдала вся Россия, особенно учитывая, что страну исключили из всех турниров, и международных игр практически не осталось.

«Единственная отдушина - матч сборной. К сожалению, команда нас не порадовала, хотелось бы увидеть голы, победу», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Эксперт до последнего не терял надежду на гол в исполнении национальной команды России, однако, как известно, этого так и не произошло.

Несмотря на итоговый результат, Булыкин отметил в составе команды Сергея Пиняева как самого молодого дебютанта сборной.