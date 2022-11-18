Колыванов – об игре в Душанбе: «Я считаю, что команда просто не сыграна, отсюда такой результат»

Обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата СССР в составе московского «Динамо» Игорь Колыванов коротко проанализировал прошедший поединок между сборными Таджикистана и России (0:0).

Специалист отметил, что вчера на футбольное поле вышло достаточно большое количество молодых игроков, для некоторых из них эта игра была дебютной за сборную, и поэтому возможно, что футболисты попросту «перегорели».

«Ярких моментов тоже не было за всю игру. Я считаю, что команда просто не сыграна, отсюда такой результат», - цитирует Колыванова Vprognoze.ru.

Следующую игру Россия проведёт 20 ноября в Ташкенте против Узбекистана.