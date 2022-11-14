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На матч России и Таджикистана продана четверть всех билетов

14 Ноября 2022 • 23:44 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

На игру России и Таджикистана продано 25% билетов. Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на Фаридуна Салиева, пресс-атташе сборной Таджикистана.

«В стартовый день реализовано пять тысяч билетов. А это четверть от вместимости. Ажиотаж высокий, ожидаются полные трибуны», — делится Салиев.

Напомним, поединок России и Таджикистана пройдёт в Душанбе 17 ноября. Место - Центральный республиканский стадион. А 20 ноября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Узбекистана.

Что важно, обе встречи зачтутся как официальные. Прямо сейчас сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Таджикистана расположилась на 108-м месте, а Узбекистана - на 77-м.

Не так давно россияне уже играли со сборной из Средней Азии. Встреча с командой Кыргызстана в Бишкеке прошла 24 сентября и завершилась со счётом 1:2. Матч стал первым для команды после 10-месячной паузы.

 

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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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