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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо высказался о возможном выступлении за сборную России

09 Ноября 2022 • 10:25 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о возможности выступлений за сборную России.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо вместе со своим одноклубником Малкомом начали процедуру по получению российского гражданства. 25-летний футболист заявил, что пока не думал об игре в составе национальной команды нашей страны.

«Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока что не выступает ни в одном официальном турнире. Так что я не вижу ни одной причины, по которой сборная России решила бы вызвать меня в свой состав», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Брагантино». В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 16 матчей, забив в них два мяча и отдав семь результативных передач. Отметим, что Клаудиньо является олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Клаудиньо
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