Карпин рассказал, в каком эмоциональном состоянии прибыли в сборную игроки «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, в каком эмоциональном состоянии в расположение национальной команды прибыли футболисты «Локомотива».

Напомним, после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками в своём активе.

Специалист отметил, что физически «железнодорожники» готовы хорошо, однако после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ, они пребывают не в лучшем настроении.

«Это зависит от тура. Если бы они выиграли у «Спартака», то поднялись бы в турнирной таблице и приехали бы довольные», — заявил Карпин.

Свой ближайший товарищеский матч против Таджикистана сборная России проведёт 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени.