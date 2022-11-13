Пиняев: «Нельзя сравнивать клуб и сборную»

18-летний форвард самарских «Крыльев Советов» рассказал об обстановке в сборной России.

Футболист признался, что испытывает положительные эмоции по поводу вызова в национальную команду России и, соответственно, нахождения в её составе. Спортсмен рассказал про первые дни в коллективе, в один из которых их познакомили со сборной. В данный момент присутствуют не все игроки, сказал Пиняев.

«Мы все профессионалы своего дела, и нельзя сравнивать клуб и сборную. Мы, футболисты и тренер «Ростова» прибыли в расположение сборной и уже готовимся к матчам за национальную команду», - приводит слова Пиянева «Матч ТВ».

Футболист также добавил, что перед сборной страны поставлена одна главная задача – выиграть в предстоящих матчах.