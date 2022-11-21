Карпин о вызове Агапова: «Не знаю, как для него, но для меня он был полезным»

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин прокомментировал наличие в своей заявке на ноябрьский сбор защитника «Пари НН» Ильи Агапова.

«Не знаю, как для него, но для меня он был полезным. Пообщался с ним, увидел его в тренировке, уже полезно», — заявил главный тренер сборной, чьи слова приводит ТАСС.

В нынешней кампании Агапов провёл в футболке своей команды 16 матчей в рамках всех состязаний, не отметившись полезными действиями. В ноябрьских матчах против Таджикистана и Узбекистана Илья на поле не выходил.