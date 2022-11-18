Песьяков заявил, что пока не знает подробностей о своей травме

Вратарь сборной России Сергей Песьяков ответил на вопрос о своём состоянии. Напомним, голкипер получил травму в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0). Стоит отметить, что эта игра стала дебютной для 33-летнего футболиста в составе национальной команды.

«Есть ли новости по ноге? Пока нет», — заявил Песьяков «Матч ТВ».

Вратарь вышел на поле в перерыве матча вместо Александра Селихова, но уже на 53-й минуте был вынужден покинуть поле, он подвернул ногу, его заменил Антон Шунин.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что, скорее всего, Песьяков пропустит оставшиеся матчи в этом году.