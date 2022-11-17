Колыванов: Когда футболистам дают шанс играть за сборную России, они должны умирать на футбольном поле

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался после товарищеского матча между сборными России и Таджикистана (0:0).

«Футболисты должны выходить на такие матчи с другим настроением и азартом. Может, молодежь перегорела. Надеюсь, с Узбекистаном поприличнее сыграют», — цитирует слова Колыванова «РБ Спорт».

Специалист считает, что когда футболистам дают шанс сыграть на национальную команду, то игроки должны умирать на поле, бороться и создавать какие-то моменты.

Следующую встречу сборная России проведет уже 20 ноября, соперником нашей команды станет сборная Узбекистана, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.