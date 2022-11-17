Карпин: «Конечно, будут критиковать сборную, естественно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с командой Таджикистана (0:0).
- Перед игрой я вас спрашивал об уровне сборной Таджикистана. Сейчас можете ответить на этот вопрос?
- Опять же, если сравнивать с чем?
- Пример - Лига наций, где есть несколько дивизионов. В каком дивизионе?
- Дивизионы? Не знаю какие. Условно, уровня Кипра, например.
- Травма Песьякова - что можете сейчас сказать?
- Пока ничего, подвернул голеностоп сильно, а до какой степени - надо понять. Целы ли связка, только ли там растяжение связок, капсула целая или нет, или все-таки там есть надрыв.
- Будут ли российские болельщики критиковать сборную после этого матча?
- Конечно, будут, естественно. С Киргизией играли в 10 раз хуже, но выиграли, и нормально. Сегодня не выиграли, значит, всё плохо.
- Готовы к этому?
- Всегда готов.
- Что по плану? Какой график на ближайшие дни?
- Завтра переезжаем в Узбекистан, находимся там и готовимся в Узбекистане
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