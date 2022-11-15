Габулов поделился ожиданиями от игры против Таджикистана

Бывший вратарь ЦСКА, «Динамо» и «Анжи» Владимир Габулов поделился прогнозом на игру сборных России и Таджикистана.

«Думаю, что будет победа, но игра получится непростой. Соперник будет сверхмотивирован, потому что будет играть при родных болельщиках. Плюс, он никогда не играл против России», — заявил участник домашнего ЧМ-2018, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению победителя Кубка УЕФА, хозяева будут бороться за каждый мяч, к чему подопечные Валерия Карпина должны быть готовы, также выкладываясь полностью, поскольку, по словам Габулова, результат сборной важен в любых обстоятельствах.

Напомним, что российская национальная команда проведёт матч в Душанбе уже послезавтра, 17 ноября.