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Габулов поделился ожиданиями от игры против Таджикистана

15 Ноября 2022 • 22:45 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Бывший вратарь ЦСКА, «Динамо» и «Анжи» Владимир Габулов поделился прогнозом на игру сборных России и Таджикистана.

«Думаю, что будет победа, но игра получится непростой. Соперник будет сверхмотивирован, потому что будет играть при родных болельщиках. Плюс, он никогда не играл против России», — заявил участник домашнего ЧМ-2018, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению победителя Кубка УЕФА, хозяева будут бороться за каждый мяч, к чему подопечные Валерия Карпина должны быть готовы, также выкладываясь полностью, поскольку, по словам Габулова, результат сборной важен в любых обстоятельствах.

Напомним, что российская национальная команда проведёт матч в Душанбе уже послезавтра, 17 ноября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Габулов
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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