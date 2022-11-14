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Литвинов — о матчах сборной: «Надо выкладываться на 110%, потому что все уже научились играть в футбол»

14 Ноября 2022 • 13:41 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Напомним, что 17 ноября наша национальная команда встретится с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября — с Узбекистаном в Ташкенте.

Литвинов отметил, что сборная России должна играть и выигрывать, независимо от статуса своего соперника. Вместе с тем футболист отметил, что Узбекистан является хорошим оппонентом, в составе которого выступает нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов.

«Узбекистан — хорошая команда. У них есть звезда — Шомуродов. Надо выкладываться не на 100%, а на 110, потому что все уже научились играть в футбол», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Элдор Шомуродов Руслан Литвинов
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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