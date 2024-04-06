Лэмпард может возглавить сборную и выступить с ней на чемпионате мира

«Сердце «Челси», диспетчер «Челси» Фрэнк Лэмпард уже почти год находится без тренерской работы. Как сообщает The Telegraph, 45-летний специалист находится в шорт-листе тренеров, которые могут возглавить сборную Канады.

По данным источника, Канадская футбольная ассоциация планирует провести переговоры с Лэмпардом. Пока неясно, может ли англичанина привлечь работа с национальной командой Канады.

В 2026 году сборная Канады выступит на домашнем чемпионате мира. Турнир будут принимать ещё две страны – США и Мексика.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Канады является Мауро Бьелло.