Карпин: «Меня тревожит ситуация с россиянами «Зенита»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игровом времени, которое получают футболисты национальной команды в составе «Зенита».

Специалист признался, что его тревожит сложившаяся ситуация, при которой многие футболисты сборной лишены игровой практики.

«С «Ростовом» восемь потенциальных сборников сидело на скамейке. С кем-то общался. Место в составе у Клаудиньо отвоевать очень сложно. И они это тоже понимают», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что свои ближайшие товарищеские матчи сборная России проведёт 17 и 20 ноября против Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи пройдут в гостях.