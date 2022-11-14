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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Меня тревожит ситуация с россиянами «Зенита»

14 Ноября 2022 • 15:27 Комментировать (1)
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игровом времени, которое получают футболисты национальной команды в составе «Зенита».

Специалист признался, что его тревожит сложившаяся ситуация, при которой многие футболисты сборной лишены игровой практики.

«С «Ростовом» восемь потенциальных сборников сидело на скамейке. С кем-то общался. Место в составе у Клаудиньо отвоевать очень сложно. И они это тоже понимают», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что свои ближайшие товарищеские матчи сборная России проведёт 17 и 20 ноября против Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи пройдут в гостях. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Ноября 2022 в 16:02
ай а апстановка в гандурасе тибя не тревожиц.. )))
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