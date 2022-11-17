В Армении отреагировали на слухи о том, что Захарян хочет получить паспорт

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян не стал высказываться на тему получения паспорта игроком столичного «Динамо» Арсеном Захаряном.

«Мы не комментируем информацию об игроке, который выступает за национальную сборную другой страны», — заявил работник ФФА в интервью Sport24.

Напомним, что ранее была опубликована информация о возможном получении гражданства, что могло бы упростить долгожданный переход в лондонский «Челси». Сообщалось, что ради этого Арсен отправится в Ереван.

На уровне сборных Захарян уже заигран за российскую национальную команду, проведя в её составе четыре игры.