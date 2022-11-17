Карпукас: «Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном нужны»

Хавбек российской национальной команды Артём Карпукас высказался о необходимости игр сборной в нынешних обстоятельствах.

«Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул — попасть в сборную России, национальная команда должна существовать», — приводит слова молодого полузащитника издание «РБ Спорт».

Также игрок отметил, что Россия на отборе к катарскому чемпионату мира доказала, что способна выступать против любого соперника. По словам Артёма, он хочет увидеть возвращение на мировой уровень.

Напомним, что сегодня, 17 ноября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Таджикистаном. Стартовый свисток назначен на 18:00 по московскому времени.