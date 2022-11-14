​Карпин поддерживает переход РФС в Азию

Российский футбольный союз столкнулся с санкциями со стороны УЕФА. По этой причине сборной России сейчас приходится проводить лишь товарищеские матчи – от отбора на Евро-2024 команду, как известно, отстранили.

Между тем, главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, поддержал ли бы он переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», - высказался Карпин, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

В ноябре сборная России проведёт товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана на полях соперников - 17 и 20 числа соответственно.