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​Карпин поддерживает переход РФС в Азию

14 Ноября 2022 • 15:51 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Российский футбольный союз столкнулся с санкциями со стороны УЕФА. По этой причине сборной России сейчас приходится проводить лишь товарищеские матчи – от отбора на Евро-2024 команду, как известно, отстранили.

Между тем, главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, поддержал ли бы он переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», - высказался Карпин, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

В ноябре сборная России проведёт товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана на полях соперников - 17 и 20 числа соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РФС
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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