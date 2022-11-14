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Андрей Мостовой рассказал, почему в составе сборной России два игрока «Зенита»

14 Ноября 2022 • 14:12 Комментировать
Таджикистан
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РОССИЯ
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17.11 18:00

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, почему в сборную России были вызваны всего два игрока «сине-бело-голубых».

«Карпин вызывает мало зенитовцев в сборную? Валерий Карпин сказал, что те, кто играет, и будут вызываться. Сейчас в «Зените» такой момент, что мало русских играет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Футболист заявил, что игроки «Зенита» тяжело переносят ситуацию с недостатком игровой практики, в таком положении необходимо использовать каждый полученный шанс.

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Андрей Мостовой
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