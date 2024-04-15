Лэмпард отказался от возможности возглавить сборную

Фрэнк Лэмпард находится без тренерской работы уже почти год после ухода из родного «Челси». В последнее время молодого специалиста слухи связывали со сборной Канады. Местная футбольная ассоциация как раз ищет рулевого, под руководством которого команда Канады выступит на чемпионате мира – 2026.

Лэмпард провёл предварительные переговоры, но отказался от участия в гонке за пост тренера сборной Каналы. Специалист решил, что эта работа не является для него подходящей, пишет The Telegraph.

Канада будет принимать чемпионат мира в 2026 году вместе с ещё двумя странами – с Мексикой и США.

Лэмпард может возглавить сборную и выступить с ней на чемпионате мира