Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Лэмпард отказался от возможности возглавить сборную

15 Апреля 2024 • 23:09 Комментировать

Фрэнк Лэмпард находится без тренерской работы уже почти год после ухода из родного «Челси». В последнее время молодого специалиста слухи связывали со сборной Канады. Местная футбольная ассоциация как раз ищет рулевого, под руководством которого команда Канады выступит на чемпионате мира – 2026.

Лэмпард провёл предварительные переговоры, но отказался от участия в гонке за пост тренера сборной Каналы. Специалист решил, что эта работа не является для него подходящей, пишет The Telegraph.

Канада будет принимать чемпионат мира в 2026 году вместе с ещё двумя странами – с Мексикой и США.

Лэмпард может возглавить сборную и выступить с ней на чемпионате мира

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Сборная Канады
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, какую команду может возглавить Клопп Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Хави останется в «Барселоне» при одном условии Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Анчелотти назвал игрока, который точно выйдет в старте в матче с «Манчестер Сити»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
23:09 · Чемпионат мира 2026
Лэмпард отказался от возможности возглавить сборную
12 Апреля
16:58 · Чемпионат мира 2026
В РФС высказались о поиске второго соперника для сборной России на июнь
16:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, когда решится будущее Карпина
09:10 · Чемпионат мира 2026
Глава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2030 пройдёт в шести странах
11 Апреля
10:42 · Чемпионат мира 2026
Черчесов высказался о будущем Карпина в сборной России
09 Апреля
17:49 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: «При Карпине классная внутрянка в сборной, приятно приезжать»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Адиев вернётся в сборную Казахстана 1 июня
13:40 · Чемпионат мира 2026
В Казахстане хотят провести товарищеский матч против сборной России
13:07 · Чемпионат мира 2026
Президент УЕФА — о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать»
06 Апреля
21:16 · Чемпионат мира 2026
Лэмпард может возглавить сборную и выступить с ней на чемпионате мира
05 Апреля
15:24 · Чемпионат мира 2026
Зобнин рассказал, завершил ли карьеру в сборной России
04 Апреля
23:56 · Чемпионат мира 2026
Алдонин — о 35-м месте сборной России в рейтинге: «Какая-то объективность у ФИФА есть»
12:59 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения»
09:50 · Чемпионат мира 2026
Кафу — об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это ненормально» 1
03 Апреля
20:30 · Чемпионат мира 2026
Варан рассказал, как принимал участие в матче чемпионата мира после сотрясения мозга
Все новости
Рекомендуем