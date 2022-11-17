Баринов — о возможной работе Карпина в сборной Армении: «Лично я бы такого не понял»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог возглавить национальную команду Армении. Напомним, сам Карпин отверг это предложение, продлив контракт с РФС до лета 2024 года.

Баринов признался, что в сложившейся ситуации не понял бы такого поступка от наставника сборной.

«Мне кажется, с его стороны было бы некрасиво во всей этой ситуации сказать: «Спасибо, парни, но я перехожу». Лично я бы такого не понял», — цитирует Баринова Sport24.

Отметим, что помимо национальной команды, Карпин также возглавляет и «Ростов», с которым занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведёт сегодня, 17 ноября, против Таджикистана. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.