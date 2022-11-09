Газзаев: «У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России»

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев высказал своё мнение по поводу предстоящего матча сборной страны с Таджикистаном.

«У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России. Я с удовольствием посмотрю данную игру. Карпин вызвал много новых молодых футболистов — будет интересно!» - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Россия и Таджикистан сойдутся в очном противостоянии 17 ноября. Стартовый свисток к началу поединка прозвучит в 18:00.

Команды ранее опубликовали окончательные заявки на данную встречу. Многие игроки сборной России получили вызов впервые.