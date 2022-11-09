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Газзаев: «У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России»

09 Ноября 2022 • 21:35 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев высказал своё мнение по поводу предстоящего матча сборной страны с Таджикистаном.

«У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России. Я с удовольствием посмотрю данную игру. Карпин вызвал много новых молодых футболистов — будет интересно!» - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Россия и Таджикистан сойдутся в очном противостоянии 17 ноября. Стартовый свисток к началу поединка прозвучит в 18:00.

Команды ранее опубликовали окончательные заявки на данную встречу. Многие игроки сборной России получили вызов впервые.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Газзаев сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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