Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В Казахстане хотят провести товарищеский матч против сборной России

09 Апреля 2024 • 13:40 Комментировать

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о возможном товарищеском матче против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что в Казахстане всегда заинтересованы в проведении товарищеских игр, ведь футбол объединяет, однако на данный момент нет никаких переговоров.

«Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», - приводит слова Барменкулова «РИА Новости».

Напомним, что сборная России в марте провела товарищеский матч против сборной Сербии, в котором одержала победу со счётом 4:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Казахстана Адлет Барменкулов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» «Ливерпуль» выбрал нового тренера Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду кулаком замахнулся на судью Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Каменский высказался о вылете «Трактора» из плей-офф КХЛ «Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
14:15 · Россия. Премьер-лига
Адиев вернётся в сборную Казахстана 1 июня
13:40 · Чемпионат мира 2026
В Казахстане хотят провести товарищеский матч против сборной России
13:07 · Чемпионат мира 2026
Президент УЕФА — о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать»
06 Апреля
21:16 · Чемпионат мира 2026
Лэмпард может возглавить сборную и выступить с ней на чемпионате мира
05 Апреля
15:24 · Чемпионат мира 2026
Зобнин рассказал, завершил ли карьеру в сборной России
04 Апреля
23:56 · Чемпионат мира 2026
Алдонин — о 35-м месте сборной России в рейтинге: «Какая-то объективность у ФИФА есть»
12:59 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения»
09:50 · Чемпионат мира 2026
Кафу — об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это ненормально» 1
03 Апреля
20:30 · Чемпионат мира 2026
Варан рассказал, как принимал участие в матче чемпионата мира после сотрясения мозга
16:21 · Россия. Премьер-лига
Комличенко — о попадании в сборную России: «Всё в моих руках»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Голенков: «Верю, что могу получить вызов в сборную»
12:18 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал два фактора, которые мотивируют его работать в сборной России
12:05 · Чемпионат мира 2026
Ибрагимович сыграет прощальный матч за Швецию - известен соперник
10:17 · Чемпионат мира 2026
Бельгийский тренер возглавил сборную Камеруна
02 Апреля
20:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил прогресс Захаряна в последние недели
Все новости
Рекомендуем