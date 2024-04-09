В Казахстане хотят провести товарищеский матч против сборной России

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о возможном товарищеском матче против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что в Казахстане всегда заинтересованы в проведении товарищеских игр, ведь футбол объединяет, однако на данный момент нет никаких переговоров.

«Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», - приводит слова Барменкулова «РИА Новости».

Напомним, что сборная России в марте провела товарищеский матч против сборной Сербии, в котором одержала победу со счётом 4:0.