Россия во второй раз сыграла вничью под руководством Карпина

Ничья с Таджикистаном стала для Валерия Карпина второй у руля сборной России. Напомним, сегодня вечером россияне провели товарищеский матч в Душанбе. Игра закончилась со счётом 0:0. Всего у сборной при этом специалисте 9 сыгранных матчей. Из них в шести удалось победить.

Одну игру россияне проиграли. Это случилось 14 ноября 2021 года – в решающем матче отборочной группы к ЧМ-2022. В городе Сплит Россия уступила Хорватии (0:1). Исход игры решил автогол Фёдора Кудряшова.

Следующий матч Россия проведёт в Ташкенте 20 ноября, где сыграет с Узбекистаном. Возглавляет команду Карпин с июля 2021 года.