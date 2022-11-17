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Товарищеские матчи по футболу

Россия во второй раз сыграла вничью под руководством Карпина

17 Ноября 2022 • 20:40 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Ничья с Таджикистаном стала для Валерия Карпина второй у руля сборной России. Напомним, сегодня вечером россияне провели товарищеский матч в Душанбе. Игра закончилась со счётом 0:0. Всего у сборной при этом специалисте 9 сыгранных матчей. Из них в шести удалось победить.

Одну игру россияне проиграли. Это случилось 14 ноября 2021 года – в решающем матче отборочной группы к ЧМ-2022. В городе Сплит Россия уступила Хорватии (0:1). Исход игры решил автогол Фёдора Кудряшова.

Следующий матч Россия проведёт в Ташкенте 20 ноября, где сыграет с Узбекистаном. Возглавляет команду Карпин с июля 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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