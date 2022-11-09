Филимонов высказался о ближайших играх сборной России

Бывший вратарь российской национальной команды Александр Филимонов высказался относительно предстоящих игр сборной.

«Вопрос не стоит о классе соперника. Вопрос стоит о том, чтобы провести какие-то контрольные матчи. Есть выражение: «Дареному коню в зубы не смотрят». Тут такой же посыл. В качестве утешения, что можно с кем-то сыграть», — заявил экс-голкипер столичного «Спартака», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 17 ноября России предстоит гостевой матч против Таджикистана, а спустя три дня подопечные Валерия Карпина встретятся с Узбекистаном. Оба матча санкционированы ФИФА, что позволит российской команде получить баллы в мировой рейтинг.

