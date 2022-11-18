Черевченко подвёл итог матча России и Таджикистана

Известный специалист Игорь Черевченко подвёл итоги прошедшего накануне поединка сборных России и Таджикистана.

«Вы же понимаете, что в футбол все научились играть. Моменты были и у России, и у Таджикистана. Искусственное поле накладывает свой отпечаток. Жаль, что Песьяков получил травму», — заявил экс-тренер клубов РПЛ в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, встреча была ничейная, а для лучшего результата в дальнейшем подопечным Валерия Карпина необходимо проводить больше товарищеских игр.

Напомним, что Россия и Таджикистан, чьими паспортами обладает сам Черевченко, сыграли нулевую ничью. Следующим соперником российской команды в воскресенье, 20 ноября, станет Узбекистан.