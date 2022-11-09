Чанов — о Сафонове: «Все были уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкиперах, которые были вызваны в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Напомним, в этот список вошли Матвей Сафонов, Антон Шунин, Александр Селихов и Сергей Песьяков.

По мнению Чанова, все вышеперечисленные футболисты заслужили попасть в состав национальной команды. Специалист также отдельно высказался о голкипере «Краснодара» Сафонове, который считается главным кандидатом на роль первого номера сборной.

«Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения. Поэтому и вызваны 4 вратаря, чтобы посмотреть на их взаимодействия с защитниками. Я разговаривал с Кафановым, и он сказал, что хочет привлечь как можно больше вратарей РПЛ и тогда Виталий Витальевич скажет, кто больше заслуживает играть за сборную», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч сборная России проведёт 17 ноября против команды Таджикистана в Душанбе. Начало — в 18:00 по московскому времени.