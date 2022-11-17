Главный тренер Таджикистана: «Ничья с Россией равносильна победе»

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт высказался о нулевой ничьей в сегодняшнем матче с Россией. Напомним, игра прошла вечером на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и вызвала большой ажиотаж в столице республики.

«Сборная России – невероятно сильная сборная. Эта ничья была равносильна победе. К тому же, Россия была фаворитом и тем самым находилась под давлением», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что на сегодняшней игре турне команды Валерия Карпина по Средней Азии не заканчивается. 20 ноября Россия на выезде сыграет со сборной Узбекистана. Игра состоится в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало встречи – в 15:00 по московскому времени.