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Петржела: «Сейчас матч между Чехией и Россией невозможен»

17 Ноября 2022 • 12:48 Комментировать (1)
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 4 ч. 4 мин.

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможной встрече национальных команд России и Чехии.

«Сейчас товарищеский матч между Чехией и Россией невозможен. Слишком большое политическое давление. Сборная Чехии не согласится играть даже за один миллион евро», — приводит слова бывшего тренера «сине-бело-голубых» издание Sport24

В рамках предстоящего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Таджикистаном сегодня, 17 ноября, а также против Узбекистана в воскресенье, 20 ноября. Последний официальный матч до отстранения от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА Россия провела год назад против Хорватии на отборе к ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Властимил Петржела Сборная Чехии
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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Комментарии (1)
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Прям щас
17 Ноября 2022 в 13:03
какое еще "давление"? если не хочешь есть требуху из "Вкусно и точки", это не давление, а просто еда паршивая.
даже за 1 (один рубль).
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