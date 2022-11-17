Петржела: «Сейчас матч между Чехией и Россией невозможен»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможной встрече национальных команд России и Чехии.

«Сейчас товарищеский матч между Чехией и Россией невозможен. Слишком большое политическое давление. Сборная Чехии не согласится играть даже за один миллион евро», — приводит слова бывшего тренера «сине-бело-голубых» издание Sport24.

В рамках предстоящего сбора подопечные Валерия Карпина сыграют с Таджикистаном сегодня, 17 ноября, а также против Узбекистана в воскресенье, 20 ноября. Последний официальный матч до отстранения от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА Россия провела год назад против Хорватии на отборе к ЧМ-2022.