Александр Мостовой: «Пиняев неплох, главное - не зазвездить»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Бывший футболист национальной команды Александр Мостовой прокомментировал итоги игры, отметив выступление Сергея Пиняева - полузащитника самарских «Крыльев Советов».

- У Пиняева хорошие скорость, дриблинг. Талантливый парень. Главное, чтобы не зазвездился, говоря по‑простому, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.