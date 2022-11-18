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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Пиняев неплох, главное - не зазвездить»

18 Ноября 2022 • 08:24 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Бывший футболист национальной команды Александр Мостовой прокомментировал итоги игры, отметив выступление Сергея Пиняева - полузащитника самарских «Крыльев Советов».

- У Пиняева хорошие скорость, дриблинг. Талантливый парень. Главное, чтобы не зазвездился, говоря по‑простому, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Сергей Пиняев
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