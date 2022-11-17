Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Масалитин: «Состав был экспериментальный, отсюда и невнятная игра»

17 Ноября 2022 • 22:51 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче Таджикистан – Россия (0:0).

«Честно говоря, не знаю, что сказать. Состав был экспериментальный, отсюда и невнятная игра. Что можно требовать от игроков, которых с нуля собрали?» - цитирует Масалитина «Матч ТВ».

Специалист считает, что у игроков национальной команды России присутствовало желание играть и побеждать, однако при всём при этом отсутствовало налаженное командное взаимодействие вкупе с высокими скоростями, которые должны демонстрировать футболисты уровня сборной. В связи с этим особенно выделялись индивидуальные действия, из-за чего Масалитин отметил выступление Сергея Пиняева.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин сборная Таджикистана Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
23:02 · Чемпионат мира 2026
Селюк об игре с Таджикистаном: «Это позор, Узбекистан обыграет Россию»
22:59 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «0:0 с Таджикистаном - это не позор»
22:51 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «Состав был экспериментальный, отсюда и невнятная игра»
22:29 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Команда нас не порадовала, хотелось бы увидеть голы, победу»
22:03 · Чемпионат мира 2026
Мостовой - о матче с Таджикистаном: «Честно сказать, я думал наши сумеют победить — 1:0 или 2:0, так что результату удивлен»
22:02 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: «Встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее»
21:53 · Чемпионат мира 2026
Колыванов: Когда футболистам дают шанс играть за сборную России, они должны умирать на футбольном поле
21:53 · Чемпионат мира 2026
Губерниев – о матче с Таджикистаном: «Игра неважная, сыграли плохо»
21:47 · Чемпионат мира 2026
Сенников — о сборной России: «Всё очень грустно»
21:35 · Чемпионат мира 2026
Колосков — о матче между сборными России и Таджикистана: «Самое главное, что эта игра состоялась»
21:23 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили признался, что не удивлён результату матча Таджикистан - Россия
21:15 · Чемпионат мира 2026
Португалия - Нигерия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
20:56 · Чемпионат мира 2026
Хаджи – о матче с Таджикистаном: «Тяжело всё это было смотреть»
20:54 · Чемпионат мира 2026
Сборная Испании забила три мяча соперникам из Иордании
20:52 · Чемпионат мира 2026
Поздний автогол позволил сборной Беларуси обыграть сирийцев
Все новости
Рекомендуем