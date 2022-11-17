Масалитин: «Состав был экспериментальный, отсюда и невнятная игра»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче Таджикистан – Россия (0:0).

«Честно говоря, не знаю, что сказать. Состав был экспериментальный, отсюда и невнятная игра. Что можно требовать от игроков, которых с нуля собрали?» - цитирует Масалитина «Матч ТВ».

Специалист считает, что у игроков национальной команды России присутствовало желание играть и побеждать, однако при всём при этом отсутствовало налаженное командное взаимодействие вкупе с высокими скоростями, которые должны демонстрировать футболисты уровня сборной. В связи с этим особенно выделялись индивидуальные действия, из-за чего Масалитин отметил выступление Сергея Пиняева.