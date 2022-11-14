Карпин: Литвинов и Баринов? Хорошо иметь таких игроков

Рулевой сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, на какой позиции будут задействованы полузащитники Руслан Литвинов и Дмитрий Баринов.

«Посмотрим по состоянию других игроков. Литвинов и Баринов могут сыграть в опорке и в центральной защите», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Специалист отметил, что хорошо иметь в составе таких футболистов, которые могут играть на разных позициях. По поводу Литвинова, хоть он и опорный полузащитник, но неплохо играет в защите, добавил тренер.

Напомним, в предстоящем товарищеском матче сборная России встретится с Таджикистаном, игра пройдет 17 ноября в 18:00 по мск.