Бывший игрок сборной Таджикистана Фатхулло Фатхуллоев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы своих соотечественников в товарищеском матче с Россией.

В каком сейчас состоянии сборная Таджикистана?

«Сборная Таджикистана давно не была в такой хорошей форме, как сейчас. Это видно и по последним результатам. Команда показывает очень хороший футбол. Петар Сегрт, главный тренер нашей команды, действительно проделал отличную работу. У нас впереди важные матчи и мы рассчитываем на хорошие результаты».

На кого особенно обратить внимание в сборной Таджикистана?

«В первую очередь, на Эхсона Панджшанбе. Он центральный полузащитник, играет сейчас в Иране. Также выделить стоит Алишера Джалилова – это опытный футболист, кторый много где поиграл».

Какие ожидания от этой игры?

«Сборная России – очень серьезный соперник, классная команда, но наши игроки будут очень настроены на этот матч. Он очень важен для нашей сборной. Игра пройдёт на нашем стадионе, придёт много болельщиков. Я уверен, сборной России не будет просто в этом матче. Для нас это точно не рядовая игра».