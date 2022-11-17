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Песьяков получил травму в своём дебютном матче за сборную России

17 Ноября 2022 • 19:24 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Голкипер сборной России Сергей Песьяков получил повреждение в товарищеской встрече против сборной Таджикистана. 33-летний вратарь дебютировал в составе национальной команды в игре с Таджикистаном, он вышел на замену в перерыве матча.

Курьезный эпизод случился на 53-й минуте встречи, Песьяков неудачно выбил мяч и подвернул ногу. Страж ворот не смог самостоятельно покинуть поле, ему помогли партнеры по команде. Вместо него появился Антон Шунин, став третьим вратарем сборной России, который принял участие в этом матче.

Портал LiveResult проводит прямую текстовую трансляцию товарищеской игры между Таджикистаном и Россией.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Сергей Песьяков Антон Шунин сборная Таджикистана
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