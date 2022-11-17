Песьяков получил травму в своём дебютном матче за сборную России

Голкипер сборной России Сергей Песьяков получил повреждение в товарищеской встрече против сборной Таджикистана. 33-летний вратарь дебютировал в составе национальной команды в игре с Таджикистаном, он вышел на замену в перерыве матча.

Курьезный эпизод случился на 53-й минуте встречи, Песьяков неудачно выбил мяч и подвернул ногу. Страж ворот не смог самостоятельно покинуть поле, ему помогли партнеры по команде. Вместо него появился Антон Шунин, став третьим вратарем сборной России, который принял участие в этом матче.

Портал LiveResult проводит прямую текстовую трансляцию товарищеской игры между Таджикистаном и Россией.