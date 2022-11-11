Непомнящий: «Я ничего не жду от матча с Узбекистаном»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России.

«Честно говоря, я совершенно ничего не жду от матча с Узбекистаном. Задача, которую решает наша сборная, заключается в том, чтобы познакомиться с ребятами», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас идет работа с новичками, тренеры должны понять, как игроки воспринимают их требования. Специалист считает, что качество игры в этих матчах будет на втором плане, но по классу мы точно превосходим Узбекистан и Таджикистан.

Напомним, сборная России проведет товарищеские встречи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).