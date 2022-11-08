Тихонов – о сборной России: «То, что столько игроков «Спартака» вызвано, это нормально»

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал своё мнение по поводу окончательной заявки сборной России на ноябрьские матчи.

«То, что столько игроков «Спартака» вызвано, это нормально. Если команда идёт впереди, играя на определенном уровне, который устраивает Карпина», - цитирует Тихонова ТАСС.

Сборной России в ноябре предстоит провести два поединка. Первый, 17 числа, против национальной команды Таджикистана. Второй, 20 числа, против национальной команды Узбекистана.

В состав российского коллектива вошли сразу шесть игроков «красно-белых».

После 16 проведённых поединков в Российской Премьер-лиге столичный коллектив сумел набрать 33 очка. Данный результат позволяет команде занимать второе место и являться основным преследователем петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали. На текущий момент разница между клубами из Москвы и Санкт-Петербурга составляет шесть баллов.