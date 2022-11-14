Карпин: Возможно, если бы Зобнин играл за сборную, не выглядел ярко в «Спартаке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитника «Спартака» Романа Зобнина не вызывать его в национальную команду.

«После чемпионата мира 2002 года я играл еще за «Реал Сосьедад», а за сборную отказался, потому что у меня не хватало сил. Так же и с Зобниным: возможно, если бы он играл за сборную, не выглядел ярко в «Спартаке», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что их тех футболистов, которые на данный момент вызываются в состав национальной команды, больше никто о таких просьбах не говорил.

Напомним, в этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).